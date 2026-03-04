Λουτσέσκου: «Καθαρά τα πέναλτι που πήραμε, ήταν δύσκολο παιχνίδι»

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-1 στην έδρα της Κηφισιάς και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να τονίζει στις δηλώσεις του ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Ο Λουτσέσκου ανέφερε ότι τα πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ ήταν καθαρά και προήλθαν από αμυντικά λάθη, ενώ στάθηκε στην επιθετικότητα και στην πίεση της Κηφισιάς.

Οι δηλώσεις του Ρουμάνου προπονητή

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, είναι μια επιθετική ομάδα που πιέζει πολύ και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Σε αυτά τα παιχνίδια, μία λεπτομέρεια κάνει την διαφορά. Υπήρξαν αρκετές μονομαχίες, δεν είχαμε καθαρές ευκαιρίες.

Σκοράραμε δύο γκολ από καθαρά πέναλτι, από λάθη των αμυντικών τους. Όπως και το δικό μας γκολ προέρχεται από στημένη φάση. Μετά το 1-2, βρήκαμε χώρους για να σκοράρουμε τα υπόλοιπα γκολ. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα ατομικά λάθη και στον τρόπο με τον οποίο τα εκμεταλλεύτηκε η κάθε ομάδα».