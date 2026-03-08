Λουτσέσκου μετά το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Δεν ξέρω αν άλλη ομάδα με τόσες απουσίες θα τα είχε καταφέρει»

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να κάνει το 2/2 στα φετινά του ματς κόντρα στον Ολυμπιακό, στην κανονική περίοδο της Super League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε στο 0-0 στο “Καραϊσκάκης” και βρέθηκε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, ισόβαθμη με τους Πειραιώτες και στο -2 από την ΑΕΚ.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου αποθέωσε την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ, στγερκόμενος στις πολλές απουσίες που είχε η ομάδα του και στο γεγονός ότι οι παίκτες του κατάφεραν να τις αντιμετωπίσουν.

Θυμίζουμε ότι κατά την προθέρμανση των δυο ομάδων, υπήρξε απρόοπτο με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς κι έτσι ο ηγέτης του “δικεφάλου” δεν αγωνίστηκε στο “Καραϊσκάκης”.

«Με τόσες απουσίες που είχαμε, η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω αν άλλη ομάδα θα μπορούσε να το κάνει. Η νοοτροπία που δείχνουν οι παίκτες είναι εξαιρετική. Είμαι περήφανος για την προσπάθειά τους και για την ανθρώπινη πλευρά και την ενσυναίσθησή τους», ανέφερε αρχικά ο Λουτσέσκου και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρχαν παίκτες που μόλις γύρισαν. Δεν αφήσαμε πολλά περιθώρια στον Ολυμπιακό πέρα από ένα, εμείς είχαμε άλλες δύο καλές πιθανότητες για να σκοράρουμε. Έκαναν φανταστική δουλειά μετά από ένα επιβαρυμένο πρόγραμμα. Αυτό που κρατάμε είναι η υπερηφάνεια για τους παίκτες και η πολύ καλή απόδοσή τους σήμερα».