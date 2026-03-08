Απρόοπτο με Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην προθέρμανση του ΠΑΟΚ πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον ΠΑΟΚ, λίγο πριν την έναρξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο “Καραϊσκάκης”, για την 24η αγωνιστική στη Super League.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς βρισκόταν κανονικά στις αρχικές επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, όμως ο Ρουμάνος προπονητής αναγκάστηκε να τον αντικαταστήσει με τον Μπιάνκο, αφού ο Σέρβος αποχώρησε από την προθέρμανση και έφυγε για τ’ αποδυτήρια πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο.

Μετά λοιπόν από αυτή την εξέλιξη η 11αδα του ΠΑΟΚ διαμορφώνεται ως εξής: Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.