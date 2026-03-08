Αθλητικά

Απρόοπτο με Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην προθέρμανση του ΠΑΟΚ πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του -ίσως- τον κορυφαίο παίκτη του ΠΑΟΚ
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον ΠΑΟΚ, λίγο πριν την έναρξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο “Καραϊσκάκης”, για την 24η αγωνιστική στη Super League.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς βρισκόταν κανονικά στις αρχικές επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, όμως ο Ρουμάνος προπονητής αναγκάστηκε να τον αντικαταστήσει με τον Μπιάνκο, αφού ο Σέρβος αποχώρησε από την προθέρμανση και έφυγε για τ’ αποδυτήρια πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο.

Μετά λοιπόν από αυτή την εξέλιξη η 11αδα του ΠΑΟΚ διαμορφώνεται ως εξής: Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.

Αθλητικά
