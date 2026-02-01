Λουτσέσκου μετά το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: «Νίκη για τον κόσμο και τη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα με 4-1 του Πανσερραϊκού στη 19η αγωνιστική της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να στέκεται μετά το τέλος του αγώνα, στο κλίμα συγκίνησης στην Τούμπα, για τους 7 νεκρούς οπαδούς της ομάδας της Θεσσαλονίκης, στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός για τη νίκη της ομάδας του, αλλά και το φόρο τιμής στους νεκρούς οπαδούς των “ασπρόμαυρων” στην Τούμπα.

Οι δηλώσεις του Λουτσέσκου

«Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε μια τέτοια κατάσταση, μια λυπημένη εβδομάδα για εμάς. Ξοδέψαμε πολλή ενέργεια σε πνευματικό και σωματικό επίπεδο την Πέμπτη παίζοντας και με 10 παίκτες για μεγάλο διάστημα. Έπρεπε σήμερα να μπούμε απόλυτα συγκεντρωμένοι, χωρίς να δώσουμε ελπίδα στον αντίπαλο και το κάναμε με τον καλύτερο τρόπο.

Κάθε παίκτης που αγωνίστηκε έδωσε τον καλύτερο του εαυτό, έδειξαν ότι έχουν κίνητρο. Και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί. Είναι μια νίκη για τον κόσμο μας, αλλά και για τη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν.

Δεν περίμενα σε άλλο μέρος οι άνθρωποι να δείξουν τόσο ενωμένοι. Παντού συμβαίνουν τραγωδίες. Εδώ στον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη όμως αυτό που έγινε ήταν κάτι μοναδικό. Ο τρόπος με τον οποίο δείχνουν τα συναισθήματά τους για τους ανθρώπους της ομάδας είναι πραγματικά εντυπωσιακός».