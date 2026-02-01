ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1: Νίκη φόρος τιμής στην Τούμπα για τους νεκρούς οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό στη 19η αγωνιστική της Super League, σε ένα ματς που έγινε σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης στην Τούμπα, μετά το θάνατο των 7 οπαδών των “ασπρόμαυρων” στη Ρουμανία.

Με ένα φοβερό ξεκίνημα στο ματς, ο ΠΑΟΚ βρήκε δύο γκολ με Γερεμέγιεφ και Ντεσπόντοφ πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο του αγώνα και σκόραρε δύο ακόμη φορές στο πρώτο ημίχρονο, μετά την προσωρινή μείωση του σκορ από τον Πανσερραϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνέχεια ήταν τυπική διαδικασία, με το ενδιαφέρον του αγώνα να μεταφέρεται στην κερκίδα, όπου οι οπαδοί του ΠΑΟΚ απέτισαν φόρο τιμής στα αδικοχαμένα… αδέρφια τους.

Δείτε εδώ τα live του αγώνα

Το παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ μπήκε από την αρχή δυνατά στο ματς και μετά από μία πρώτη ευκαιρία από τον Κωνσταντέλια, κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 5′ λεπτό του αγώνα με τον Γρεμέγιεφ. Μετά από σέντρα του Ντεσπόντοφ από δεξιά, ο Σουηδός επιθετικός έπιασε καρφωτή κεφαλιά από κοντά και έκανε το 1-0 στο ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησε αμέσως και δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Αυτή τη φορά όμως, ήταν η σειρά του Γερεμέγιεφ να βρει τον Ντεσπόντοφ στο δεύτερο δοκάρι, για να σκοράρει αυτός από κοντά για το 2-0 των γηπεδούχων στο ματς.

Ο Πανσερραϊκός κατάφερε να βγάλει μία πρώτη αντίδραση, αφού στο 12ο λεπτό του αγώνα ο Βόλνεϊ εκτέλεσε έξυπνα ένα φάουλ, λίγο έξω από την περιοχή κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε όμως στον ίδιο ρυθμό και βρήκε δύο ακόμη γκολ στα επόμενα λεπτά. Στο 19′ και από κεφαλιά πάσα του Γερεμέγιεφ, ο Πέλκας έκανε ένα υπέροχο… αεροπλανικό από το ύψος του πέναλτι, για να “γράψει” με εντυπωσιακό τρόπο το 3-1 στο παιχνίδι.

Το 4-1 ήρθε στο 26′ με τον Βολιάκο να βάζει την προβολή μετά από εκτέλεση φάουλ, για να αυξήσει περαιτέρω το προβάδισμα της ομάδας του και να βάλει ουσιαστικά πρόωρο τέλος στο ματς.

Ακολούθησε η διακοπή του αγώνα στο 27ο λεπτό, προς τιμήν των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας, με τις δύο ομάδες να ρίχνουν ρυθμούς στη συνέχεια της αναμέτρησης.

Το σκορ δεν άλλαξε έτσι μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ενώ η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος. Οι Θεσσαλονικείς έχασαν στο μεταξύ και τον Κωνσταντέλια με τραυματισμό, γεγονός που περιόρισε την επιθετικότητά τους στο ματς.

Ένα άστοχο σουτ του Ντεσπόντοφ στο 61′ ήταν έτσι η πρώτη καλή στιγμή μετά την ανάπαυλα, ενώ την ίδια κατάληξη είχαν και οι προσπάθειες των Μπιάνκο και Καμαρά στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Στο 90′ ο Χατσίδης σκόραρε για την ομάδα του Λουτσέσκου, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του νεαρού επιθετικού στο κοντρόλ του. Το σκορ δεν άλλαξε έτσι μέχρι το φινάλε και ο ΠΑΟΚ έφθασε στη νίκη με το 4-1 κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Οι συνθέσεις στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης (78′ Μπιάνκο), Ντεσπόντοβ, Πέλκας (66′ Μύθου), Κωνσταντέλιας (45′ Χατσίδης), Γερεμέγεφ (78′ Τάισον).

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Γεωργιάδης (87′ Τόλιος), Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής (66′ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (76′ Μπιλέ), Τεϊσέιρα, Καρέλης (46′ Μασκανάκης).