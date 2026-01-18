Λουτσέσκου: «Ο Χατσίδης ήταν φανταστικός, δύσκολες οι συνθήκες του παιχνιδιού για εμάς»

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 3-0 κόντρα στον ΟΦΗ και ο Λουτσέσκου στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι μίλησε για την εμφάνιση του Χατσίδη, που ήταν ο MVP της αναμέτρησης.

Στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του ΟΦΗ ο Χατσίδης είχε δύο ασίστ και συμμετοχή σε όλα τα γκολ της ομάδας του και αυτό ανάγκασε τον Λουτσέσκου να αναφέρει ότι ο 19χρονος ποδοσφαιριστής έκανε «ένα φανταστικό παιχνίδι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο προπονητής του Δικεφάλου ανέφερε ότι η ομάδα του έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, παρά τις δύσκολες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί λόγω των πολλών απουσιών που προέκυψαν.

Αναλυτικά τα λόγια του προπονητή του Δικεφάλου

Για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ: «Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι για εμάς. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες πριν το παιχνίδι, είχαμε χάσει πολλούς παίκτες, δεν είχαμε πολλές αλλαγές. Ήταν δύσκολο να ανταπεξέλθουμε, ήταν δύσκολες οι συνθήκες.

Βάλαμε τρία γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, θέλαμε να κρατήσουμε τη συγκέντρωσή μας, να μην δώσουμε χώρο στον ΟΦΗ να δημιουργήσει ευκαιρίες, να σκοράρει και να πάρει αυτοπεποίθηση. Το τρέξιμο, το πνεύμα, η θυσία όλων των παικτών ήταν κορυφαία. Είμαι χαρούμενος για αυτό. Υπήρχε και η επιστροφή του Πέλκα, δεν ξέραμε για πόσο θα μπορούσε να βρίσκεται στο γήπεδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και το ρίσκο με τον Χατσίδη, δεν ξέραμε για πόσο θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Θέλαμε να ξεκουράσουμε και κάποιους παίκτες. Από αυτή την οπτική είχαμε ένα κορυφαίο αποτέλεσμα. Διότι και πήραμε το παιχνίδι με τον τρόπο που θέλαμε και πήραν κάποιοι παίκτες κάποιες ανάσες.

Για την απόδοση του Χατσίδη: «Όπως είπα, ήταν μια περίπλοκη κατάσταση. Όταν κλήθηκε και μπήκε ήταν καλός, μας έδωσε πράγματα αλλά σε άλλες συνθήκες. Ήξερα ότι θα έχει την θέληση, θα παλέψει, σήμερα χρειαζόταν κάτι περισσότερο. Έπρεπε να δημιουργήσει.

Ο κίνδυνος να μην είναι κορυφαίος ήταν υψηλός. Αλλά τέλικα έπαιξε φανταστικά και κατάφερε να είναι μέσα στα γκολ. Στα τελευταία λεπτά έμεινε από βενζίνη, φυσιολογικά. Αλλά με βάση όσα είπαμε αναγκάστηκα να τον κρατήσω όσο το δυνατόν περισσότερο στο γήπεδο».