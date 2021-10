Ο Λουτσιάνο Μότζι βρέθηκε κατηγορούμενος για το σκάνδαλο «Calciopoli» στην Ιταλία, το οποίο και οδήγησε μέχρι και τον υποβιβασμό της Γιουβέντους στη δεύτερη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Η ιστορία καταγράφεται μάλιστα σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Bad Sport», στο οποίο και εμφανίζεται ο Ιταλός παράγοντας, αποκαλύπτοντας ότι σκέφτηκε ακόμη και να αυτοκτονήσει, όταν “έσκασε” η είδηση.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Σκέφτηκα την αυτοκτονία τις πρώτες μέρες μετά την είδηση. Μόνο η πίστη στον Θεό με έσωσε. Ντρεπόμουν να περπατήσω στους δρόμους και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκτονίας, για να τερματίσω τα πάντα, ειδικά μετά τις πρώτες μέρες μετά την είδηση και τον μεγάλο σάλο των μέσων ενημέρωσης». Ακόμη και τώρα πάντως, αρνείται τις σχετικές κατηγορίες.

Ex-Juventus director Luciano Moggi reveals he considered taking his own life after match-fixing scandal that rocked Italian football https://t.co/3ZroFWP3HV