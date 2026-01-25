Λυκογιάννης για το διάλογο με τον Μπαρτζώκα: «Ρωτήστε εκείνον για το επεισόδιο»

Ο Άρης Λυκογιάννης είχε έναν έντονο διάλογο με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στον Κολοσσό και τον Ολυμπιακό και στις δηλώσεις του ρωτήθηκε για το περιστατικό.

«Δεν υπάρχει σχόλιο. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε ο κόουτς. Είναι ερώτηση που πρέπει να απευθύνεις σε εκείνον, όχι σε εμένα», ανέφερε ο Λυκογιάννης για το περιστατικό με τον Μπαρτζώκα.

Ο Σταύρος Ελληνιάδης που είναι team manager του Κολοσσού αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στο περιστατικό λέγοντας ότι θεωρείται λήξαν.

Οι δηλώσεις του Άρη Λυκογιάννη

«Νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις το κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, κυρίως τα εντός έδρας ματς, προσπαθώντας να διεκδικήσεις όσες πιθανότητες έχεις. Ειδικά όταν παίζεις με ομάδες τέτοιου επιπέδου. Μερικές φορές αυτό το πρόγραμμα ενοχλεί; Δεν ξέρω. Δεν πρέπει να παίξουν σκληρά αυτές οι ομάδες; Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη ποιότητα, ίσως από όλες τις ομάδες.

Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη και στην ομάδα μας που δεν παράτησε το παιχνίδι και έπαιξε ανταγωνιστικά.

Για κάποια προσθήκη: «Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναζήτηση παίκτη. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι, γιατί δεν υπάρχει κάτι. Πρέπει να δούμε πώς θα παίξουμε καλύτερα με τους παίκτες που βρίσκονται εδώ. Τώρα αν έρθει καινούργιος παίκτης θα συζητήσουμε τότε».