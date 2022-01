Ιδανικό “ποδαρικό” έκανε η Μπαρτσελόνα στο 2022. Παρά τις 16 της απουσίες (κρούσματα κορονοϊού αλλά και τραυματισμοί) οι Καταλανοί πήραν τους τρεις βαθμούς στην έδρα της Μαγιόρκα (1-0) με το γκολ του Λουκ Ντε Γιόνγκ. Τεράστια επέμβαση από Τερ Στέγκεν στο 90+2′.

Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στις νίκες στη La Liga, βάζοντας στην άκρη ένα… σωρό προβλήματα, επικρατώντας εκτός έδρας της Μαγιόρκα με 1-0.

Το “τρίποντο” αυτό ανέβασε την… πληγωμένη (από κορονοϊό και τραυματισμούς) ομάδα του Τσάβι στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα (31 βαθμοί) και στο -1 από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Απ’ την άλλη, η Μαγιόρκα παρέμεινε στους 20 βαθμούς και διατηρήθηκε στις χαμηλές θέσεις και κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού.

Το γκολ της νίκης των Καταλανών πέτυχε ο Λουκ ντε Γιόνγκ στο 44′ (το δεύτερο του στους “μπλαουγκράνα”). Ο Ολλανδός επιθετικός είχε και ένα εκπληκτικό δοκάρι στο 30′ σε εναέριο γυριστό σουτ. Η Μπαρτσελόνα δέχθηκε μεγάλη πίεση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά άντεξε (πολύ καλό παιχνίδι από τον Πικέ) και πήρε το “διπλό”.

Στο 90+2′ ο Τερ Στέγκεν έκανε την επέμβαση του αγώνα, διώχνοντας με το ένα χέρι (!) το κοντινό μονοκόμματο πλασέ του Χουάμε Κόστα.

