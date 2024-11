Μάικ Τάισον: Τον Ιούνιο σχεδόν πέθανα, έκανα οκτώ μεταγγίσεις αίματος

Ο Μάικ Τάισον συγκλονίζει λίγες ώρες μετά την ήττα του από τον Τζέικ Πολ στον τελευταίο του αγώνα. Ο θρύλος της πυγμαχίας αποκάλυψε ότι τον περασμένο Ιούνιο έφτασε ένα βήμα πριν τον θάνατο.

Ο 27χρονος Τζέικ Πολ νίκησε στα σημεία τον 58χρονο Μάικ Τάισον. Λίγες ώρες μετά την ήττα του, ο θρύλος της πυγμαχίας συγκλόνισε με την κατάθεση ψυχής που έκανε στα social media.

Ο Μάικ Τάισον αποκάλυψε ότι τον περασμένο Ιούνιο έφτασε κοντά στο θάνατο, αφού έκανε οκτώ μεταγγίσεις αίματος.

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.



I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.



