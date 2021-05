Κατάφερε να… μεγαλώσει την παραμονή του στους Νετς. Ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει να είναι συμπαίκτης των Ντουράντ, Ίρβιν και Χάρντεν.

Σε συμφωνία, για την επέκταση του συμβολαίου του στους Νετς για ακόμα δέκα ημέρες, κατάφερε να έρθει ο Μάικ Τζέιμς.

Η ομάδα του Μπρούκλιν ανακοίνωσε σήμερα (03.05.2021) ότι ο πρώην γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας –και φυσικά του Παναθηναϊκού- υπέγραψε το συγκεκριμένο deal.

Το προηγούμενο συμβόλαιό του Μάικ Τζέιμς με τους Νετς έληγε στις 23 Απριλίου. Σε έξι εμφανίσεις, μέτρησε κατά μέσο όρο 6,2 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ σε 17,2 λεπτά.

