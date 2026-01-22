Μακάμπι – Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν για τη δεύτερη σερί νίκη στην Euroleague

Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολο έργο στην 24η αγωνιστική της Euroleague, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι (21:05, 22/1/2026, Novasports Prime) στη φυσική της έδρας στο Τελ Αβίβ.

Η νίκη επί της Μπασκόνια και η φοβερή εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου άλλαξε το κλίμα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, ο οποίος ταξίδεψε στο Ισραήλ με μοναδικό στόχο τη δεύτερη σερί νίκη του στην Euroleague που θα τον φέρει ακόμα πιο κοντά στην πρώτη τετράδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πράσινοι, οι οποίοι έχουν ρεκόρ 24-9, θα παραταχθούν και πάλι χωρίς τον καλύτερο παίκτη τους, Κέντρικ Ναν, ενώ εκτός είναι και ο Ντίνος Μήτογλου.

Αυτό σημαίνει ότι Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ θα πατήσουν αρκετά λεπτά στο παρκέ, με τον Εργκίν Αταμάν να ελπίζει ότι οι δύο Έλληνες παίκτες θα πραγματοποιήσουν ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση μέσα σε λίγες μέρες, ανάλογη αυτής μετην Μπασκόνια.

Από την πλευρά της, η Μακάμπι βρίσκεται στο 9-14, δεν έχει ιδιαίτερες ελπίδες παρουσίας στα πλέι ιν της Euroleague, ωστόσο παρουσιάζει βελτιωμένο πρόσωπο, παίρνει δύναμη από τη φυσική έδρα της και άφησε καλές εντυπώσεις την Τρίτη (20/1/2026) στο ΣΕΦ, όταν “ζόρισε” όσο μπορούσε τον Ολυμπιακό.

Εκτός παραμένει ο κορυφαίος παίκτης της Μακάμπι, Λόνι Γουόκερ, ο οποίος αντιμετωπίζει τραυματισμό στον αριστερό ώμο. Δεν υπολογίζεται ούτε ο Τζον Ντιμπαρτολομέο, ο οποίος τραυματίστηκε στη βουβωνική χώρα στη νίκη της ομάδας του Τελ Αβίβ επί της Χάποελ Χολόν.

Δεδομένη είναι και η απουσία του 29χρονου Αμερικανού σέντερ Ζακ Χάκινς, καθώς παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης από τις 21 Δεκεμβρίου.