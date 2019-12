Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 88-79 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας μία “χρυσή” ευκαιρία για διπλό, καθώς βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με 18 πόντους διαφορά στην αρχή του αγώνα.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Οι “πράσινοι” είχαν εξαιρετικά ποσοστά στην επίθεση, αλλά τα λάθη και τα 11 λιγότερα ριμπάουντ, έφεραν μια αναπάντεχη ήττα, με βάσει τον τρόπο που άρχισε το παιχνίδι.

Εξαιρετικοί για την ομάδα του Πιτίνο, οι Τόμας και Παπαπέτρου με 24 και 17 πόντους αντίστοιχα, στην κακή βραδιά του Καλάθη (8 πόντοι, 4 ασίστ, 2 λάθη). Φοβεροί για την ομάδα του Σφαιρόπουλου οι Γουίλμπεκιν, Ντόρσεϊ και Χάντερ.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το… τέλειο ξεκίνημα στο ματς, καθώς ήταν εξαιρετικός στην άμυνα και εντυπωσιακός στην επίθεση, όπου με 14/21 σουτ… πάτησε τη Μακάμπι για το 29-13 του πρώτου δεκαλέπτου.

.@ReseRice4 goes inside and gets all the attention from the Maccabi defenders 👀@Jwiley_24 receives the ball and SLAMS it home in style 🔥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/lRHg1fK5YK

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2019