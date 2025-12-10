Συμβαίνει τώρα:
Μακάμπι Τελ Αβίβ: Sold out η επιστροφή των ισραηλινών στη φυσική τους έδρα κόντρα στη Βιλερμπάν

Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι της ομάδας στο Ισραήλ μετά από 798 μέρες
Μακάμπι Τελ Αβίβ
Οι οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ/(EUROKINISSI)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί τη Βιλερμπάν (11/12/25, 21:05) στη φυσική της έδρα στο Ισραήλ για την 15η αγωνιστική της Euroleague και ανακοινώθηκε ότι η «Menora Mivtachim Arena» θα είναι κατάμεστη.

Η επιστροφή της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ στα παιχνίδια της Euroleague είναι προ των πυλών και οι οπαδοί της ομάδας του λαού θα γεμίσουν το γήπεδο για να το γιορτάσουν. Μετά από 798 μέρες θα δώσουν παιχνίδι στο σπίτι τους.

Το τελευταίο παιχνίδι της Μακάμπι στην έδρα της ήταν κόντρα στην Παρτιζάν (νίκη με 96-81) στις 5 Οκτωβρίου του 2023, μόλις δύο μέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Από τότε και μετά έπαιζαν στο Βελιγράδι.

Αθλητικά
