Την ώρα που η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς δε λέει να σταματήσει, χάκερ επιτέθηκαν στην ιστοσελίδα της μπασκετικής ομάδας της Μακάμπι Τελ Αβίβ, δίνοντας συνέχεια σε αυτού του είδους τις επιθέσεις που τείνουν να γίνουν συνήθεια το τελευταίο διάστημα.

Χάκερ που έχουν ταχθεί στο πλευρό της Χαμάς αποφάσισαν να “χτυπήσουν” την πλευρά του… Ισραήλ, κάνοντας “κυβερνοεπίθεση” στην επίσημη ιστοσελίδα της μπασκετικής, Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Τα χαράματα της Τρίτης (7/11) η σελίδα της “ομάδας του λαού” δέχθηκε διαδικτυακή επίθεση, αφού ανέβηκε σε αυτήν φωτογραφία του εκπροσώπου της Χαμάς, Αμπού Ομπάιντα, η οποία συνοδευόταν από το μήνυμα: “Η νίκη του Αλλάχ είναι κοντά”.

Η ιστοσελίδα γέμισε με απειλητικά μηνύματα και με αναφορές στήριξης προς την Χαμάς, την Παλαιστίνη και τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας.

Ανάλογη “δραστηριότητα” από χάκερ φαίνεται πως δέχθηκαν και οι ιστοσελίδες των Μακάμπι Νετάνια και Χάποελ Μπερ Σεβά, που έμειναν εκτός λειτουργίας για τρεις ώρες.

The official website of Maccabi Tel Aviv basketball team was hacked by pro-Palestinian hackers – the photo of the spokesman for the military wing of Hamas, Abu Obaida, was placed on the main page of the website. pic.twitter.com/4DShzx9GiD