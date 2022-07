Το Μακάμπι Χάιφα – Ολυμπιακός ξεκίνησε με 15 λεπτά καθυστέρηση, εξαιτίας ενός απροόπτου στο δρόμο από το ξενοδοχείο των Πειραιωτών προς το γήπεδο.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, ένα ατύχημα στη λεωφόρο 4 της πόλης Χάιφα, δημιούργησε υπερβολική κίνηση, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες άργησαν αρκετά να φθάσουν στο γήπεδο και έτσι η UEFA άναψε το “πράσινο φως” για να ξεκινήσει η αναμέτρηση με ένα τέταρτο καθυστέρηση.

Η άφιξη της ομάδας μας στο «Sammy Ofer Stadium»! / The arrival of Olympiacos at “Sammy Ofer Stadium”!#Olympiacos #UCL #MACOLY #Arrival #Football @ChampionsLeague pic.twitter.com/ofqRZVu4G4