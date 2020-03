View this post on Instagram

Ο Μανώλης Γλέζος στο παλιό Αεροδρόμιο κατά την αναχώρηση της αποστολής της ΑΕΚ, στην οποία μετείχε, με τελικό προορισμό το εμπόλεμο Βελιγράδι για το φιλικό της Ειρήνης με την Παρτιζάν την Μεγάλη Εβδομάδα του 1999 #aekfc #aekfamily #manolisglezos