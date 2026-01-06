Μανρέσα – Άρης 113-99: Βαριά ήττα για τους Θεσσαλονικείς στην Ισπανία

Ο Άρης ηττήθηκε από τη Μανρέσα με 113-99 στην Ισπανία για την 13η αγωνιστική του Eurocup και είδε τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση να μειώνονται.

Δεύτερη σερί βαριά ήττα για τον Άρη στο Eurocup, ο οποίος είχε τραγική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Μανρέσα, όπου δέχθηκε 63 πόντους!

Οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν να χάνουν μέχρι και με 32 πόντους στο πρώτο μέρος, έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο, χάρις τους Μπράις Τζόουνς (27 πόντοι, με 3/4 τρίποντα, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο), Αμίν Νουά (23 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), τους έλειψε, όμως, η συγκέντρωση στο τελευταίο τρίλεπτο του παιχνιδιού, σημείο που ‘έριξαν’ τη διαφορά στους 8 πόντους (103-95).

Τα δεκάλεπτα: 35-18, 63-38, 87-66, 113-99.

ΜΑΝΡΕΣΑ (Ντιέγκο Οκάμπο): Ακομπούντου-Εχιόγκου 2, Γκάσπα 5 (1), Μπάσας 14 (4), Ρέγιες 12 (1) Ούμπαλ 12, Στέινμπεργκς 12 (2), Κνούντσεν 2, Ολίντε 10 (2), Οριόλα 2, Ομπασόχαν 18 (2), Γκόλντεν 8, Φερνάντες 14 (2).

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (1), Τζόουνς 27 (3), Νουά 23 (2), Φορμπς 6 (2), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 4, Πουλιανίτης 1, Γκιουζέλης, Καζαμίας, Ίνοκ 2, Άντζουσιτς 18 (2), Κουλμπόκα 3 (1).