Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά δεν κατάφερε να βοηθήσει καθόλου την ομάδα του, στην ήττα με 4-2 από τη Λέστερ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν “εξαφανισμένος” στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και τα νούμερα δείχνουν ότι δεν τον “αισθάνθηκε” καθόλου η αντίπαλη άμυνα.

Ο Ρονάλντο έχει μόλις μία -επιτυχημένη- ντρίμπλα στο ματς, μία τελική πάσα και μόνο ένα σουτ προς την εστία, ενώ έχασε 6 φορές την μπάλα και βρέθηκε τρεις φορές σε θέση οφσάιντ. Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ δείχνει να μην μπορεί προς το παρόν να εκμεταλλευτεί τον πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης και της Γιουβέντους, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να πληρώνει το… μάρμαρο.

Cristiano Ronaldo’s game by numbers vs. Leicester City :

0 Goal

0 Assists

1 (1) Dribble attempts (succ.)

1 Key passes

1 shots on target

6 Possession lost

3 Offsides #cr7 pic.twitter.com/bC3LrLqU17