Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ 2-1: Αγκάλιασε το Champions League πριν το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ

Τέσσερις αγωνιστικές απομένουν για το φινάλε της φετινής Premier League και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αγγίζει την επιστροφή της στο Champions League, μετά από δυο χρόνια απουσίας. Σε ένα αρκετά γεμάτο ματς στο “Old Trafford”, οι γηπεδούχοι άντεξαν στη μαχητική Μπρέντφορντ, επικράτησαν με 2-1, στην αναμέτρηση που έκλεισε το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Μάικλ Κάρικ διατηρήθηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας και τέσσερις αγωνιστικής πριν το φινάλε η διαφορά της από την 6η Μπράιτον είναι στο +11. Γεγονός που σημαίνει ότι είναι πρακτικά αδύνατο να καλυφθεί.

Το ματς έγειρε υπέρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πρώτο 45λεπτο, διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι σκόραραν με τους Κασεμίρο και Σέσκο. Οι “μέλισσες” ήταν εντυπωσιακές στην επανάληψη, είχαν δοκάρι, μείωσαν στο 87′ με τον Γένσεν, αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν “ζημιά” στους γηπεδούχους, που την επόμενη αγωνιστική υποδέχονται τη Λίβερπουλ.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 34ης αγωνιστικής

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0

(3΄ Καντίογλου, 56΄ Χίνσελγουντ, 90+1΄ Γουέλμπεκ)

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2

(60΄ Κρουπί, 85΄ Ράγιαν – 68΄ αυτ. Χιλ, 90+7΄ Λόνγκσταφ)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1

(5΄ Χάαλαντ)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5

(17΄αυτ. Χούμε, 31΄ Γουντ, 34΄ Γκιμπς-Γουάιτ, 37΄ Ιγκόρ Ζεσούς, 90+5΄ Άντερσον)

Φούλαμ-Άστον Βίλα 1-0

(43΄ Σεσενιόν)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 3-1

(36΄ Ισακ, 40΄ Ρόμπερτσον, 90+6΄ Βιρτς – 72΄ Μουνιός)

Γουέστ Χαμ-Έβερτον

(51΄ Σούτσεκ, 90+2΄ Γουίλσον – 88΄ Ντιούσμπερι-Χολ)

Γουλβς-Τότεναμ 0-1

(82΄ Ζοάο Παλίνια)

Άρσεναλ-Νιούκαστλ 1-0

(9΄ Έζε)

Μάντσεστερ Γ.-Μπρέντφορντ 2-1

(11′ Κασεμίρο, 43′ Σέσκο – 87′ Γένσεν)