Μπορεί ο Έλον Μασκ να έκανε… πλάκα για την αγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά το ίδιο δεν ισχύει για τον δισεκατομμυριούχο, Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος και επιβεβαίωσε την επιθυμία του να πάρει τα “ηνία” των “κόκκινων διαβόλων”.

Ο Ράτκλιφ είναι ιδρυτής και CEO της εταιρεία χημικών Ineos και σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index του 2020, ήταν ο 55ος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο και δεύτερος πιο πλούσιος Βρετανός.

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει όμως να ασχολείται ενεργά με το ποδόσφαιρο, έχοντας αποκτήσει την ελβετική Λωζάνη και τη γαλλική Νις, ενώ εκπρόσωπός του επισήμανε ότι τον ενδιαφέρει να αγοράσει και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. «Εάν η ομάδα είναι προς πώληση, ο Τζιμ είναι σίγουρα ένας πιθανός αγοραστής. Αν κάτι τέτοιο ήταν δυνατό, θα μας ενδιέφερε να μιλήσουμε με σκοπό τη μακροπρόθεσμη ιδιοκτησία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

