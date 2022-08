Ο Έλον Μασκ επιβεβαίωσε ότι τρόλαρε με το ενδεχόμενο να αγοράσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάτι που ήταν αναμενόμενο, όμως η δήλωσή του, έστω και «για πλάκα», προκάλεσε πανικό στα social media.

Ο Έλον Μασκ έγραψε νωρίτερα ότι «για να είμαι σαφής, υποστηρίζω την αριστερή πτέρυγα του ρεπουμπλικανικού κόμματος και την δεξιά πτέρυγα των Δημοκρατικών», στο Twitter και συνέχισε ρίχνοντας… «βόμβα»: «και επίσης αγοράζω την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρακαλώ».

Όταν ένας ακόλουθός του τον ρώτησε αν το εννοεί, γράφοντας «είσαι σοβαρός;», ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου απάντησε: «Όχι, αυτό είναι ένα μακροχρόνιο αστείο στο Twitter. Δεν θα αγοράσω καμία αθλητική ομάδα».

Η αρχική ανάρτηση του Έλον Μασκ συγκέντρωσε πάνω από 55.000 retweets και 300.000 likes, που ίσως αποτυπώνει την επιθυμία των οπαδών της ομάδας για αλλαγές, αφού η εποχή με προπονητή τον Έρικ Τεν Χάαγκ έχει ξεκινήσει με δύο σερί ήττες στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.