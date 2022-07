Ο Κρίστιαν Έρικσεν, παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/7) και επίσημα από την Μάντσεστερ Γιουνάιντεντ, με τον Δανό μεσοεπιθετικό στις πρώτες του δηλώσεις να θέτει στόχο την κορυφή.

Ο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος έχει ήδη υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έως το 2025, παρουσιάστηκε και επίσημα, με τον 30χρονο να επιστρέφει και πάλι στο υψηλό επίπεδο, μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κρίστιαν Έρικσεν αγωνίστηκε για έξι μήνες στη Μπρέντφορντ, δείχνοντας να βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Η δήλωση του Κρίστιαν Έρικσεν

«Το όνειρο του συλλόγου είναι να επιστρέψει στην κορυφή. Στόχος είναι να κατακτήσουμε κάποιο τρόπαιο και η καλύτερη συμβουλή που έχω να δώσω είναι “να είσαι εσύ. Να είσαι ο εαυτός σου”. Ο μόνος μας στόχος είναι να φτάσουμε όσο υψηλότερα γίνεται»

🚨 A must-watch for every Red 🚨@ChrisEriksen8‘s first United interview has dropped 🎤⬇️#MUFC