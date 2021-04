Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πωλείται έναντι 4,6 δις ευρώ όπως ανακοίνωσε η οικογένεια Γκλέιζερ που έχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, την ώρα που οι οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» πιέζουν για άμεση αποχώρηση των Αμερικανώ ιδιοκτητών.

Υπό πίεση βρίσκεται η οικογένεια Γκλέιζερ, αφού 3.000 οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συγκεντρώθηκαν χθες (24/4) έξω από το «Όλντ Τράφορντ» απαιτώντας την άμεση απεμπλοκή τους από την ιδιοκτησία της ομάδας, μετά το «φιάσκο» της European Superleague.

At least 3,000 here now at the #GlazersOut protest at Old Trafford. Flares, banner, and chants of the United greats are still going one hour in. pic.twitter.com/b3MZpbl95K