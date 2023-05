Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει την Τσέλσι για την Premier League και προηγήθηκε από νωρίς στο ματς, αλλά στο 29′ είχε και μία σημαντική απώλεια, με τον τραυματισμό του Άντονι.

Σε μία ανύποπτη φάση και από ένα τάκλιν του Τσαλόμπα της Τσέλσι, ο Άντονι έπεσε σφαδάζοντας στο έδαφος και έπιασε κατευθείαν τον αστράγαλό του, ζητώντας τη βοήθεια του ιατρικού τιμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τελικά χρειάστηκε μάλιστα φορείο για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και ο ίδιος ο Βραζιλιάνος έβαλε τα κλάματα, φοβούμενος κάποιο σοβαρό τραυματισμό.

Antony is down and will be replaced after this incidental tackle from Chalobah.#MUNCHE



