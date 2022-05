Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συμφώνησε οριστικά με τη Μάντσεστερ Σίτι και μένουν πλέον τα τυπικά για την ανακοίνωση της μετεγγραφής του από την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Νορβηγός επιθετικός είχε ρήτρα λίγο πάνω από τα 60 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική ομάδα, η οποία και θα πληρωθεί άμεσα από τους “Πολίτες” για να αποκτηθεί κι επίσημα ο παίκτης για τη νέα σεζόν.

Ο Χάαλαντ θα υπογράψει μέχρι το 2027 στη Μάντσεστερ Σίτι με απολαβές που δεν θα ξεπερνούν πάντως αυτές του Κέβιν Ντε Μπρόινε και υπολογίζονται λίγο πάνω από τα 400.000 ευρώ την εβδομάδα.

Erling Haaland to Manchester City, here we go! Haaland has passed medical tests as new Man City player today, he’s back in Dortmund. It will be OFFICIAL this week 🚨🔵 #MCFC



Man City told BVB board that they will activate release clause [closer to €60m than €75m] in few hours. pic.twitter.com/heYobi8S1Y May 9, 2022

Despite rumours, Erling Haaland’s salary agreed with Manchester City won’t go beyond the level agreed with Kevin De Bruyne, now worth around £375,000 per week. 🔵⭐️ #MCFC



Haaland will sign with Man City until June 2027 – so he’s not gonna break City salary structure. #Haaland pic.twitter.com/C8lhOtlwHE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2022