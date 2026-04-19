Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 2-1: Οι πολίτες πήραν το ντέρμπι και έβαλαν «φωτιά» στην Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε σπουδαία νίκη με 2-1 στο Έτιχαντ επί της Άρσεναλ για την 33η αγωνιστική της Premier League και κράτησε ζωντανή τη μάχη της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Ο Τσερκί άνοιξε το σκορ στο 16′ για τη Μάντσεστερ Σίτι και έδωσε σημαντικό προβάδισμα στο ντέρμπι. Ο Ντοναρούμα έκανε ένα παιδικό λάθος δύο λεπτά αργότερα με τον Χάβερτζ να χρίζεται σκόρερ βάζοντας την κόντρα στην απομάκρυνση του Ιταλού, με αποτέλεσμα η Άρσεναλ να κάνει το 1-1.

Ο Χάαλαντ στο 65′ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Γκουαρντιόλα και έδωσε νέα τροπή στην Premier League, αφού στις εναπομείνασες πέντε αγωνιστικές οι δύο ομάδες θα κονταροχτυπηθούν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος (Η Σίτι έχει να δώσει έξι παιχνίδια).

Η Άρσεναλ έχει 70 βαθμούς και είναι στην πρώτη θέση της κατάταξης, ενώ η Σίτι είναι δεύτερη με 67 βαθμούς.