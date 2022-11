Η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να τα έχει βρει σε όλα με τον Πεπ Γκουαρντιόλα, με τον Καταλανό προπονητή να είναι έτοιμος να υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας των δυο πλευρών μέχρι το 2025.

Έτοιμος να δέσει στη Μάντσεστερ Σίτι, τουλάχιστον μέχρι το 2025, φέρεται να είναι ο Πεπ Γκουαρντιόλα, με τον Καταλανό προπονητή να τα έχει βρει σε όλα με τη διοίκηση των ”πολιτών”.

Ο δημοσιογράφος Γκρέιαμ Μπέιλι, υποστηρίζει ότι οι δυο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια, με το επόμενο διάστημα να είναι κρίσιμο για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

