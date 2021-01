Μάντσεστερ Σίτι: Ο σεΐχης Μανσούρ αγόρασε το ιστορικό τρόπαιο του FA Cup (video)

Η Mάντσεστερ Σίτι έκανε γνωστό ότι ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, σείχης Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ, αγόρασε σε πλειστηριασμό το ιστορικό Κύπελλο Challenge Football Association 1896-1910 (FA Cup).

Σύμφωνα με τις επιθυμία του σείχη Μανσούρ, το τρόπαιο δανείστηκε στο εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου στο Μάντσεστερ.

Η Μάντσεστερ Σίτι αναφέρει σχετικά για τη συγκεκριμένη της κίνηση: «Πρόδρομος του FA Cup που χρησιμοποιείται σήμερα, το τρόπαιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και το παλαιότερο κομμάτι FA Cup στην Αγγλία. Ήταν επίσης το πρώτο τρόπαιο που κέρδισε η Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Κυπέλλου FA του 1904, όταν νίκησε με 1-0 την Μπόλτον».

Για τον εορτασμό της κατάκτησης του τροπαίου το 1904, το City TV έχει δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ που περιγράφει την ιστορία του τελικού του κυπέλλου και της διαδρομής της Σίτι στη διοργάνωση μέχρι σήμερα.

We are delighted to announce we are now the proud custodian of the 1896–1910 #FACup following the recent purchase of the trophy at auction by Club owner, His Highness Sheikh Mansour bin Zayed.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/eRBRdbTFm0 — Manchester City (@ManCity) January 8, 2021

It was also the first trophy won by Manchester City 116 years ago in the 1904 #FACup final, when the Club beat Bolton Wanderers 1-0, becoming the first professional football club from the city of Manchester to win a major honour. — Manchester City (@ManCity) January 8, 2021