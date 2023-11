Η Μάντσεστερ Σίτι “έπεσε” ξανά από την κορυφή της βαθμολογίας της Premier League, μετά την ισοπαλία 1-1 στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, αλλά ο προπονητής της, Πεπ Γκουαρντιόλα δεν έχασε το χιούμορ του.

Ο Γκουαρντιόλα δήλωσε ότι πριν το παιχνίδι, οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι προπονήθηκαν 10-15 λεπτά με την μπάλα και 10 λεπτά αμυντικά, γεγονός που δημιούργησε απορία σε έναν από τους ρεπόρτερ στη Βρετανία.

«Λέτε ότι κάνετε μόνο 10 λεπτά τακτική στην άμυνα. Πώς απορροφούν οι παίκτες όλες αυτές τις πληροφορίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;», ρώτησε έτσι σχετικά, με τον Ισπανό τεχνικό να… ρίχνει μία φοβερή ατάκα: «Επειδή είμαι πολύ καλός. Είμαι όμορφος άντρας και τους σαγηνεύω και το κάνουμε! Είμαι πολύ καλός».

