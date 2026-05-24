Μάντσεστερ Σίτι: Συγκίνηση και πανό για τον Πεπ Γκουαρντιόλα στο τελευταίο του παιχνίδι στην Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα στην τελευταία αγωνιστική της Premier League και ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποχαιρετάει τους οπαδούς των “Πολιτών” μετά από 10 ολόκληρα χρόνια.

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι σήκωσαν έτσι μία σειρά από πανό για να αποθεώσουν τον Πεπ Γκουαρντιόλα για την προσφορά του στην ομάδα, με την οποία κατέκτησε όλους τους τίτλους.

Η συγκίνηση για μία απόλυτα επιτυχημένη πορεία των 10 ετών είναι μεγάλη στο Μάντσεστερ και το αντίο στον Ισπανό τεχνικό δύσκολο, παρά την απώλεια του φετινού πρωταθλήματος από την Άρσεναλ.