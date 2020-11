Μαραντόνα: Η Μπόκα βύθισε στο σκοτάδι το “Μπομπονέρα” και άφησε με φως μόνο τη σουίτα του (pics)

Ο ποδοσφαιρικός θεός πέθανε. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα μας… αποχαιρέτησε, βυθίζοντας στο πένθος την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι ομάδες της χώρας είπαν το δικό τους «αντίο» στο κορυφαίο «δεκάρι». Ξεχωρίζει η κίνηση της Μπόκα Τζούνιορς.

Το βράδυ της Τετάρτης (25.11.2020 / 22:00 ώρα Αργεντινής) οι ποδοσφαιρικές ομάδες της χώρας προχώρησαν σε συμβολική κίνηση, ανάβοντας τους προβολείς στα γήπεδα τους, αποχαιρετώντας με… φως τον πιο λαμπερό ποδοσφαιριστή που έβγαλε η χώρα –και πιθανότατα το άθλημα- τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Η ομάδα όμως που αγάπησε ο « Ντιεγκίτο», η Μπόκα Τζούνιορς, προχώρησε σε μια διαφορετική αλλά εξίσου συγκλονιστική κίνηση.

Το «Μπομπονέρα» έμεινε βυθισμένο στο σκοτάδι το βράδυ της Τετάρτης, με το φως της σουίτας στην οποία βρισκόταν ο Μαραντόνα -για να παρακολουθεί τα παιχνίδια της αγαπημένης του ομάδας- να μένει ανοικτό.

Wow, incredible photos.



Boca Juniors turned off all the lights and illuminated Diego Maradona’s box at their iconic stadium in tribute to the great man.



🔵🟡



[Via – @cabjedits] pic.twitter.com/HfnShXKjZx