Μαρία Αριστοτέλους: Ο μεγάλος «αγώνας» της Κύπριας πρωταθλήτριας που συγκίνησε τον κόσμο

Η Μαρία Αριστοτέλους πέθανε σε ηλικία μόλις 34 ετών και “βύθισε” στο πένθος ολόκληρη την Κύπρο, αλλά και την Ελλάδα, που θρηνούν για το χαμό μίας αθλήτριας που “έσπασε καρδιές” με την άνιση “μάχη” της με τον καρκίνο.

Κορυφαία αθλήτρια του επί κοντώ στην Κύπρο, με σπουδαίες διακρίσεις και εκτός συνόρων, η Μαρία Αριστοτέλους είχε καταφέρει να ξεχωρίσει με τα επιτεύγματά της στον στίβο, αλλά ήταν το μεγαλείο ψυχής αυτό που την έφερε στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, οπότε και κλήθηκε να “παλέψει” με μία σπάνια μορφή καρκίνου.

Η Κύπρια πρωταθλήτρια και βαλκανιονίκης έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, αλλά ο τρόπος που αντιμετώπισε την ασθένειά της, έδωσε μαθήματα ζωής σε όλο τον κόσμο.

Η σοκαριστική ανακοίνωση για τον καρκίνο

Η Μαρία Αριστοτέλους ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2023 ότι έχει διαγνωστεί με μία σπάνια μορφή του καρκίνου, μέσα από μία σοκαριστική ανάρτησή της στα social media, που είχε ως στόχο να “αφυπνίσει” τους ακολούθους της. “Όχι δεν είναι μια φωτογραφία ανακοίνωσης εγκυμοσύνης, αν και αυτό θα «ταίριαζε καλύτερα» στην ηλικία μου και στο ύφος όσων επιδιώκουμε να προβάλουμε στα σόσιαλ μίντια, λες και οι ζωές όλων μας είναι στημένες με ροδοπέταλα”, έγραφε τότε η Κύπρια άλτρια του επί κοντώ.

Ταυτόχρονα αποκάλυπτε ότι διεγνώσθη με “ραβδομυοσάρκωμα στη μύτη που είχε ήδη κάνει μετάσταση στους λεμφαδένες του λαιμού και στα οστά”, αλλά δήλωνε έτοιμη να “παλέψει” για να βγει νικήτρια από τη “μάχη” με τον καρκίνο. “Ο εχθρός είναι σκληρός, ύπουλος και επιθετικός αλλά μάλλον δεν έχει καταλάβει με τι έχει μπλέξει!”, σημείωνε στην ίδια ανάρτηση.

Η πρώτη νίκη και η δύναμη ψυχής

Ενάμισι χρόνο μετά την ανακοίνωση για τη “μάχη” με τον καρκίνο, η Μαρία Αριστοτέλους έκανε γνωστό ότι είχε βγει νικήτρια σε πρώτη φάση, όντας “καθαρή” από την ασθένεια που της πήρε τελικά τη ζωή.

Σε μία νέα συγκλονιστική ανάρτηση, η Κύπρια πρωταθλήτρια έδειξε τη δύναμη της ψυχής της, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και τις σκέψεις της σε όλη αυτή την απάνθρωπη διαδικασία. “Όταν είπα ότι ήμουν έτοιμη για ότι ακολουθήσει, σίγουρα μιλούσε η άγνοια κινδύνου που με διακατείχε. Δεν ήξερα τι εστί χημειοθεραπείες, τι σήμαινε ανοσοκαταστολή. Δεν φανταζόμουν καν τι ερχόταν. Ίσως να ήταν καλύτερα έτσι! Γιατί ο καρκίνος θέλει θάρρος και θράσος! Δεν έβλεπα τα δύσκολα που ήταν μπροστά μου ως βουνό. Εστίαζα στο παρόν και έλεγα πάμε βήμα βήμα και όλα θα γίνουν!

Γιατί σε εμένα δεν είπα ποτέ..! Αντιθέτως όταν ανέβαινα τον γολγοθά έλεγα ευτυχώς σε εμένα! Ευτυχώς που διάλεξε εμένα και όχι κάποιο παιδάκι! Δεν άντεχα στην ιδέα ότι θα περνούσε κάποιο βρέφος ή παιδί αυτή τη δοκιμασία! Και έλεγα αν μη τι άλλο ο κλήρος έπεσε σε εμένα!”.

Στο Live News του Mega έδειχνε δε, την αισιοδοξία της για το μέλλον. “Είναι ένας Γολγοθάς τον οποίο ανεβαίνεις αλλά μετά από κάθε Γολγοθά έρχεται η Ανάσταση και παίρνεις τη ζωή σου πίσω”, ανέφερε σχετικά.

Γνώριζε όμως από τότε, ότι ο “πόλεμος” δεν είχε τελειώσει, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: “Στην περίπτωση μου, ο καρκίνος ήταν μεταστατικός. Αυτό σημαίνει πώς μπορεί να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή. Για τον λόγο αυτό θα ελέγχομαι τακτικά!”.

Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση

Η Μαρία Αριστοτέλους προσπάθησε να συνεχίσει τη ζωή της και έβαλε στόχο να βοηθήσει τους συνανθρώπους της με κάθε τρόπο που μπορούσε. Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήρθε έτσι στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα», όπου και βρέθηκε για να μιλήσει για έναν ιστορικό θεσμό εθελοντισμού και κοινωνικής προσφορά στην Κύπρο.

Σε εκείνη την εκπομπή σχολίασε πως η πρώτη της ανάρτηση την έφερε πιο κοντά σε ανθρώπους που έδιναν αντίστοιχες “μάχες” στη ζωή τους. “Όταν είχα κάνει την πρώτη ανάρτηση στο instagram για τη διάγνωσή μου, δεν περίμενα αυτό που θα γινόταν. Αφού μπορεί να βοηθηθεί κόσμος μέσα από εμένα, είναι πάρα πολύ καλό. Τα social media και τα media γενικά είναι ένας τρόπος για να δει κανείς την πραγματικότητα, να μάθει ότι μία τέτοια διάγνωση ενός μεταστατικού καρκίνου δεν είναι το τέλος του κόσμου”.

Απόλυτα συνειδητοποιημένη για τη δική της υγεία όμως, δήλωνε: “Είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα ξανάρθει μια μετάσταση, εφόσον είναι μεταστατικός ο καρκίνος. Δεν υπήρχε άλλη περίπτωση σαν τη δική μου στον κόσμο. Ήμουν πρωταθλήτρια Κύπρου, δεν ήταν κληρονομικό, δεν μπορούσα να το συγκρίνω με κάποιον άλλο. Σε μένα λειτούργησε θετικά, γιατί και να έψαχνα, δεν θα μπορούσα να βρω κάτι. Όταν βγήκαν καθαρές οι εξετάσεις, ξαφνιάστηκα. Έπρεπε να το διαχειριστώ, γιατί δεν ήξερα πού θα πάει μετά”.

Θρήνος για το θάνατο της Μαρίας Αριστοτέλους

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο σύζυγός της, Ανδρέας Χειμωνίδης, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο instagram, όπου και έγραψε απλώς: “Στο φως καρδούλα μου, μαζί με τους αγγέλους!”.

Μήνυμα στα social media έγραψε και ο αδερφός της, Απόστολος Αριστοτέλους: “Καλό ταξίδι στο φως αδερφούλα μου. Σε αγαπώ ως τον ουρανό! Θα είμαστε πάντα ενωμένοι. Σε ευχαριστώ για όλα. Να μας προσέχεις”.

Ο θάνατος της Μαρίας Αριστοτέλους βύθισε στο πένθος και τον κυπριακό αθλητισμό, με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή να λέει το δικό της αντίο στην πρωταθλήτρια του επί κοντώ. “Η Μαρία Αριστοτέλους αποτέλεσε σύμβολο πίστης και αρνήθηκε πεισματικά να παραδοθεί στον μεγαλύτερο και πιο σκληρό αντίπαλο της καριέρας της. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές. Αιωνία της η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει…”, αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σχετική συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Η Μαρία Αριστοτέλους “υπηρέτησε” τον αθλητισμό ως άλτρια του επί κοντώ, έχοντας ατομικό ρεκόρ στα 4,10 μέτρα. Υπήρξε πέντε φορές πρωταθλήτρια Κύπρου και βαλκανιονίκης το 2017, ενώ κατέκτησε και τέσσερα μετάλλια στους Αγώνες Μικρών Χωρών, μεταξύ των οποίων και το χρυσό στο Μαυροβούνιο το 2019.