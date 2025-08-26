Πέθανε η Μαρία Αριστοτέλους, αθλήτρια του επί κοντώ – Έδινε αγώνα με τον καρκίνο

Σε ηλικία 34 ετών πέθανε η Μαρία Αριστοτέλους, αθλήτρια του επί κοντώ από την Κύπρο, βυθίζοντας σε θλίψη τον κόσμο του αθλητισμού. Η νεαρή Κύπρια έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, στα 34 της χρόνια.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Κύπριας πρωταθλήτριας του επί κοντώ Μαρίας Αριστοτέλους από καρκίνο γνωστοποίησε ο σύζυγός της στο Instagram.

«Στο φως καρδούλα μου, μαζί με τους αγγέλους!», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο σύζυγός της.

View this post on Instagram A post shared by Μαρια Αριστοτελους (@mariaaristotelus)

Πριν από 97 εβδομάδες, η αθλήτρια του επί κοντώ από την Κύπρο είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της στο Instagram, με μία σπαρακτική ανάρτηση.

«Έχω διαγνωστεί με καρκίνο. Οχι δεν είμαι έγκυος. Και ναι αυτό που έχω είναι πιο σπάνιο από το να κέρδιζα το τζόκερ, είναι κάτι που ΔΕΝ συμβαίνει σε ενήλικες και είμαι πολύ «άτυχη». Ή μήπως όχι; Νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος που πλέον έχω διάγνωση -όσο βαριά και να ‘ναι- αφού μου δίνει την ευκαιρία της θεραπείας.

Γιατί στη ζωή δεν έχει σημασία τι μας έρχεται -ο καθείς κουβαλάει το σταυρό του- σημασία έχει να χαμογελάμε στα δύσκολα, να διασκεδάζουμε τις χαρές και να εξοπλιζόμαστε με λίγη παραπάνω τρέλα μέχρι το αύριο. Ο εχθρός είναι σκληρός, ύπουλος και επιθετικός αλλά μάλλον δεν έχει καταλάβει με τι έχει μπλέξει», είχε γράψει η Μαρία Αριστοτέλους.