Ρεσιτάλ έδωσε η Μαρία Σάκκαρη που έκανε ότι… ήθελε στο κορτ και νίκησε 2-0 (6-4, 6-4) σετ την Καρολίνα Πλίσκοβα παίρνοντας μία ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του US Open.

Το ένα ραντεβού με την ιστορία διαδέχεται το άλλο σε αυτό το US Open που τείνει να εξελιχθεί σε «μαγικό» για την Μαρία Σάκκαρη, η οποία πανηγυρίζει πλέον την πρόκρισή της στα ημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η Ελληνίδα τενίστρια δεν άφησε κανέναν περιθώριο στην Καρολίνα Πλίσκοβα (Νο. 4 στην παγκόσμια κατάταξη), «αχρηστεύοντας» το σερβίς της Τσέχας με φοβερές επιστροφές, τη στιγμή που η ίδια δεν απειλήθηκε ποτέ με κάποιο μπρέικ, ενώ ταυτόχρονα σε κάποιο σημείο της αναμέτρησης έφτασε να έχει 22 σερί κερδισμένους πόντους όταν σέρβιρε!

Το παιχνίδι

Η Σάκκαρη δυσκολεύτηκε να κρατήσει το πρώτο σέρβις γκέιμ της, αλλά στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή της και με φοβερά χτυπήματα ειδικά με το μπάκχαντ και το βολές, κατάφερε να κάνει πρώτη μπρέικ στο τρίτο γκέιμ του πρώτο σετ. Στη συνέχεια κράτησε εύκολα το σερβίς της και μάλιστα ήταν εκείνη που είχε δύο ακόμη μπρέικ πόιντ για να “καθαρίσει” το σετ, το οποίο και κατέκτησε τελικά με 6-4.

Η Ελληνίδα, Νο 18 στην παγκόσμια κατάταξη, είχε πρώτη μπρέικ πόιντ και στο δεύτερο σετ, με το ξεκίνημα, αλλά η Πλίσκοβα άντεξε και πήρε το προβάδισμα με 1-0, 2-1 και 3-2. Ακολούθως όμως η Σάκκαρη βρήκε ξανά την ευκαιρία για μπρέικ και δεν την άφησε να πάει χαμένη. Ανέτρεψε το σκορ στο 4-3 και σερβίροντας μαγικά, “έκλεισε” εύκολα το σετ και το ματς με 6-4.

Επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη θα είναι η νεαρή Έμα Ραντουκάνου από την Μεγάλη Βρετανία που βρίσκεται μεν στο Νο. 150 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά θεωρείται ήδη μελλοντικό αστέρι του αθλήματος. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Παρασκευής (11/9, 03:30).

Maria Sakkari is into the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/bcMMhwI72i — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021

2️⃣0️⃣ straight points won on serve for @mariasakkari in that set. 🤯 pic.twitter.com/BJKkGpoiwj — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2021