Μεγάλες στιγμές για την ελληνική ομάδα τένις στο United Cup. Η Μαρία Σάκκαρη έδωσε απίστευτη “μάχη” κόντρα στην Λέιλα Φερνάντες, δεν τα παράτησε ποτέ, πήρε τη νίκη με 2-0, έκανε το 2-0 στις αναμετρήσεις της Ελλάδας με τον Καναδά και έδωσε στη χώρα μας την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά!

Η Λέιλα Φερνάντες αποδείχθηκε πολύ δύσκολο “εμπόδιο”, αλλά η Μαρία Σάκκαρη ήταν “αλύγιστη” και έφτασε σε μια απίστευτη νίκη, στο United Cup. Η Ελληνίδα τενίστρια μετά από μία σπουδαία μάχη στο Σίδνεϊ επικράτησε 2-0 (7-2, 6-3) σετ της Λέιλα Φερνάντες, με την Team Ellas να παίρνει και μαθηματικά την 1η θέση του ομίλου και μαζί την πρόκριση στα προημιτελικά του United Cup. Είχε προηγηθεί η νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά επί του Στίβεν Ντίεζ.



Το πρώτο σετ χαρακτηρίστηκε από τα λάθη της Σάκκαρη, αλλά και από την υπερπροσπάθεια που έκανε για να το κατακτήσει. Η διάρκειά του έφτασε τα 85 λεπτά! Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ, αλλά δεν τα παράτησε και μετά από σπουδαία “μάχη” και ένα καταπληκτικό tie break, έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 7-2.

Κ’άτι ανάλογο είχαμε και στο δεύτερο σετ, με την Σάκκαρη να δέχεται -αι πάλι- πρώτη break και να μένει πίσω στα game με 3-1. Το νο 8 στον παγκόσμια κατάταξη έδειξε την μεγάλη της κλάση και έφτασε στην ανατροπή και τελικά στη νίκη, παίρνοντας όλα τα game που ακολούθησαν (6-3).

Στο μεικτό του διπλού που θα ακολουθήσει, ανάμεσα σε Ελλάδα και Καναδά, θα αγωνιστούν οι Πέτρος Τσιτσιπάς και Δέσποινα Παπαμιχαήλ για την Team Ellas και Αλιασίμ / Φουνγκ για τους Καναδούς.

SAKKATTACK DOES IT AGAIN @mariasakkari defeats Leylah Fernandez 7-6 6-3 to secure Team Greece’s spot into the #UnitedCup quarter-finals!pic.twitter.com/xWIGTon6Fa