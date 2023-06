Η Μαρία Σάκκαρη αγχώθηκε στο πρώτο σετ κόντρα στην Μαρκέτα Βοντρούσοβα, έκανε “περίπατο” στο δεύτερο και πήρε το “εισιτήριο” για τα ημιτελικά του Open που γίνεται στο Βερολίνο, επικρατώντας με 2-0. “Μάχη” με την Ντόνα Βέκιτς (νο 23 στον κόσμο) για μια θέση στον τελικό.

Αφού δυσκολεύθηκε πολύ στο πρώτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη… θύμωσε και έφθασε με άνεση στην νίκη με 2-0 επί της Μαρκέτα Βοντρουσόβα, εξασφαλίζοντας μία θέση στον ημιτελικό του διεθνούς τουρνουά, που φιλοξενείται στο Βερολίνο για δεύτερη σερί χρονιά.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ( Νο 8 της παγκόσμιας κατάταξης), μπήκε δυνατά στο ματς και έκανε break με το… καλημέρα, προηγούμενη με 2-0. Όμως η Τσέχα τενίστρια (Νο 58 στον κόσμο) αντέδρασε και πήρε τα επόμενα τρία games, βάζοντας πολύ δύσκολα στην Σάκκαρη. Στην συνέχεια, οι δύο αθλήτρις, διατήρησαν το σερβίς του και το σετ κρίθηκε στο tie break, όπου η Ελληνίδα τενίστρια ήταν καλύτερη και επικράτησε με 9-7.

Με… κεκτημένη ταχύτητα από το πρώτο σετ, η Σάκκαρη δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλο της και με… συνοπτικές διδικασίες, έκανε δύο breaks και έφθασε στην νίκη με 6-1 και μετά από μία ώρα και 29 λεπτά αγώνα.

Στα ημιτελικά του τουρνουά, η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Ντόνα Βέκιτς (Νο 23 στον κόσμο), που επιβλήθηκε με 2-0 (6-2, 7-6) της Ελίνα Αβενισιάν στον άλλο προημιτελικό.

Θυμίζουμε πως οι προημιτελικοί είχαν αναβληθεί χθες εξαιτίας της βροχής και έτσι η Σάκκαρη θα παίξει αργότερα -μέσα στην ημέρα- και τους ημιτελικούς.

Sakkari is semis bound for the second year in row



She will face the winner of Vekic vs Avanesyan#bett1open | @mariasakkari pic.twitter.com/EVO6CggEZi