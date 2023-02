Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-1 σετ (3-6, 6-3, 6-4) από την Πέτρα Μάρτιτς στα ημιτελικά του τουρνουά του Λιντζ στην Αυστρία και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο στον τελικό του Upper Austria Ladies Linz (WTA250).

Παρότι προηγήθηκε στην αναμέτρηση, η Μαρία Σάκκαρη (Νο7 στον κόσμο) δεν βρήκε “απαντήσεις” στις επιθετικές επιστροφές της Μάρτιτς (Νο34) και στο παιχνίδι στο φιλέ, με αποτέλεσμα να δεχθεί την ανατροπή και την ήττα, μετά από “μάχη” δυόμισι και πλέον ωρών.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει όμως νέο τουρνουά μπροστά της, αφού πήρε wild card και θα ταξιδέψει άμεσα στη Ντόχα, για το τουρνουά του Κατάρ.

Σάκκαρη και Μάρτιτς ξεκίνησαν νευρικά το παιχνίδι και με πολλά λάθη στο παιχνίδι τους, επέτρεψαν και οι δύο, μία σειρά από μπρέικ πόιντς στα σερβίς τους, τα οποία κράτησαν όμως μέχρι και το 4-3. Σε εκείνο το σημείο και μετά από 5 αποτυχημένες προσπάθειες, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έκανε το μπρέικ και σέρβιρε για το πρώτο σετ. Παρότι δυσκολεύτηκε μάλιστα ξανά, από τις επιθετικές επιστροφές της Κροάτισσας, έκλεισε το σετ με 6-3 και έκανε το 1-0 στο παιχνίδι.

Στο δεύτερο σετ, η Μάρτιτς μπήκε πιο δυνατά, έκανε μπρέικ στην πρώτη της ευκαιρία και πήρε από νωρίς το προβάδισμα στο ματς. Έκανε μάλιστα πρώτη και δεύτερο μπρέικ για να φθάσει στο 4-0, αλλά ακολούθησαν τρία ακόμη συνεχόμενα μπρέικ, με την Σάκκαρη να μην τα παρατάει και να μειώνει σε 5-3. Η Κροάτισσα άντεξε όμως στην… αντεπίθεση και έκλεισε το σετ με 6-3, για το 1-1 στο ματς.

The Martic lob today is On 👏 Point 👏 @WTALinz | #WTALinz pic.twitter.com/T9jXcbC9aW

Όλα κρίθηκαν έτσι στο τρίτο σετ, όπου οι δύο τενίστριες δεν έδωσαν ευκαιρίες η μία στην άλλη και το ματς έφθασε στο 4-4 χωρίς καν μπρέικ πόιντ. Στο πιο κρίσιμο σημείο όμως, η Σάκκαρη είχε μία σειρά από οριακά χτυπήματα άουτ και επέτρεψε στην Μάρτιτς να κάνει το μπρέικ και να “κλείσει” αμέσως μετά το σετ με 6-4, για το 2-1 στο ματς και την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά της Αυστρίας.

That’s a BIG win for Petra Martic 😲



She defeats top seed Sakkari 3-6, 6-3, 6-4 and will face Potapova for the title in Linz!@WTALinz | #WTALinz pic.twitter.com/lwDadxiA0v