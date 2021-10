Η Μαρία Σάκκαρη πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Kremlin Cup, ξεπερνώντας άνετα και το εμπόδιο της Σιμόνα Χάλεπ. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Ρουμάνας με 2-0 σετ (6-4, 6-4) κι έκλεισε ραντεβού με την Αλεξάντροβα στον ημιτελικό του Σαββάτου (23/10).

H επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη έκανε την έκπληξη κι απέκλεισε το No.1 του ταμπλό Αρίνα Σαμπαλένκα. Όσον αφορά τον δεύτερο ημιτελικό, αυτός θα είναι μεταξύ της Βοντρούσοβα και της Κόνταβεϊτ.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η Ελληνίδα τενίστρια έχει εξαιρετικές πιθανότητες να διεκδικήσει το 500αρι τουρνουά της Μόσχας και να κατακτήσει τον δεύτερο τίτλο της καριέρας της.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η Μαρία Σάκκαρη δυσκολεύτηκε λίγο στο πρώτο σετ, όταν η Σιμόνα Χάλεπ της “έσπασε”το σερβίς της και μείωσε σε 5-4, μένοντας ζωντανή στη διεκδίκηση του σετ. Η Ελληνίδα τενίστρια φρόντισε να της δείξει ποιο είναι το αφεντικό του παιχνιδιού και με μπρέικ στο μπρέικ κατέκτησε το πρώτο σετ (6-4).

Στο δεύτερο σετ, η Μαρία Σάκκαρη ήταν σαρωτική στο ξεκίνημα και προηγήθηκε με 5-1. Έχασε την ευκαιρία να κλείσει τον αγώνα στο σερβίς της, μιας και η Χάλεπ μείωσε με μπρέικ σε 5-2, με τη Ρουμάνα να παίρνει ξαφνικά τα… πάνω της και να εξαπολύει μία μεγάλη αντεπίθεση.

Πήρε το σέρβις γκέιμ της για το 5-3, ενώ έσπασε και πάλι το σερβίς της Σάκκαρη για το 5-4. Η Ελληνίδα τενίστρια δεν είχε, πάντως, όρεξη για άλλα αστεία! Έκανε το μπρέικ στο σερβίς της Χάλεπ και πήρε τη νίκη.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Σάκκαρη, εξασφάλισε για πρώτη φορά στην καριέρα της τη συμμετοχή της στα WTA Finals, που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο μήνα (8-17/11) στο Μεξικό. Εκτός από την Ελληνίδα τενίστρια, παρούσες στους τελικούς WTA Finals, θα είναι οι Ασλεϊ Μπάρτι, Αρίνα Σαμπαλένκα, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και Καρολίνα Πλίσκοβα, ενώ τις υπόλοιπες τρεις θέσεις, διεκδικούν αρκετές τενίστριες.

Semifinal number 7 for @mariasakkari 🔥



The Greek holds off a Halep comeback to make the last four in Moscow!#VTBKremlinCup pic.twitter.com/exbkWA3gIW