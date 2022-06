Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε σε μέτρια ημέρα, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 2-1 σετ (6-4, 4-6, 6-3) από την Χαντάντ Μάια και να αποκλειστεί άδοξα από τα προημιτελικά του τουρνουά στο Νότιγχαμ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Μαρία Σάκκαρη, ήταν μάλιστα το Νο1 στο ταμπλό του συγκεκριμένου Όπεν, αλλά δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της, κόντρα στην 26χρονη Βραζιλιάνα, Νο46 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε νευρικά το παιχνίδι, έχοντας και αρνητική προϊστορία κόντρα στην Μάια, με αποτέλεσμα να δεχθεί πρώτη το μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ. Στη συνέχεια κατάφερε να αντιδράσει και με δικό της μπρέικ έφερε το ματς στο 5-4, αλλά δέχθηκε αμέσως νέο μπρέικ, με το οποίο η Βραζιλιάνα έκλεισε το πρώτο σετ με 6-4, για το 1-0 στο ματς.

Στο δεύτερο σετ, η Μαρία Σάκαρη μπήκε πιο δυνατά και αφού σπατάλησε κάποιες ευκαιρίες, έκανε τελικά πρώτη το μπρέικ για να πάρει το προβάδισμα με 4-3 και να το κρατήσει μέχρι το φινάλε του δεύτερου σετ (6-4), κάνοντας το 1-1.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το 3-3. Με το σκορ στο 4-3 υπέρ της Χαντάντ Μάια, η Βραζιλιάνα έκανε μπρέικ και προηγήθηκε με 5-3, φτάνοντας μία ανάσα από τη νίκη.

Η Μαρία Σάκκαρη πάλεψε για να μείνει στο παιχνίδι, έφτασε, μάλιστα, σε break πόιντ, ωστόσο δεν έδειξε ψυχραιμία (έχασε το… άχαστο πάνω στο φιλέ), με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 2-1 σετ και να αποκλειστεί από τη συνέχεια του τουρνουά στο Νότιγχαμ.

A gutsy win

Beatriz Haddad Maia is through to her first WTA semifinal on grass by recording her third career victory over top seed Sakkari!#RothesayOpen pic.twitter.com/A1FMioaIoC