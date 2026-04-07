Αθλητικά

Μάριος Ηλιόπουλος για Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Έφυγε από τον μικρόκοσμό μας, ένας σταρ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου»

Η ανάρτηση της ΑΕΚ με το «αντίο» του Μάριου Ηλιόπουλου στον Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ο Λουτσέσκου
Ο Λουτσέσκου σε αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI)

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί για το θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου, με τον ιδιοτκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο να στέλνει το δικό του μήνυμα για το χαμό του 81χρονου Ρουμάνου τεχνικού.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε επίσημη δήλωση μέσα από τα social media της ΑΕΚ και αποχαιρέτησε “έναν σταρ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου”, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Η ανάρτηση του Μάριου Ηλιόπουλου

Σήμερα έφυγε από τον Μικρόκοσμό μας, ένας Σταρ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου… Καλό ταξίδι Μιρτσέα…

Όλοι αυτοί που αγάπησες και βοήθησες, οφείλουν να σε έχουν για πάντα στο Μυαλό και στην Ψυχή τους…

Κουράγιο και Δύναμη σε όλη την Οικογένεια του…

Μάριος Ηλιόπουλος

