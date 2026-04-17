Μαρκέτα Βοντρούσοβα: «Μηνύματα μίσους και προβλήματα ψυχικής υγείας οδήγησαν στο περιστατικό με τον έλεγχο ντόπινγκ»

Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα βρέθηκε στο προσκήνιο του παγκόσμιου τένις, μετά την αντίδρασή της σε έλεγχο ντόπινγκ, με την ίδια να αποδίδει το περιστατικό σε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Σε μία μακροσκελή ανάρτησή της στο instagram, η Μαρκέτα Βοντρούσοβα αποκάλυψε ότι “παλεύει” αρκετό καιρό με… εσωτερικούς δαίμονες, έχοντας δεχθεί και πλήθος μηνυμάτων μίσους και απειλών, γεγονός που οδήγησε στον τρόμο της όταν είδε μπροστά της ξαφνικά τον ελεγκτή για το ντόπινγκ.

Η Τσέχα τενίστρια σημείωσε και το συμβάν με τον ληστή και την συναθλήτριά της, Πέτρα Κβίτοβα, ως μία από τις αιτίες του υπερβολικού της φόβου, υποστηρίζοντας ότι ο ελεγκτής δεν ακολούθησε την απαραίτητη διαδικασία ταυτοποίησης.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι από την πλευρά της WTA πάντως, δεν έχει προκύψει κάτι για θετικό δείγμα της Μαρκέτα Βοντρούσοβα.

Η ανάρτηση της Μαρκέτα Βοντρούσοβα

«Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω γι’ αυτό, αλλά θέλω να είμαι διαφανής μαζί σας σχετικά με την ψυχική μου υγεία. Το πρόσφατο περιστατικό ελέγχου ντόπινγκ συνέβη επειδή έφτασα σε σημείο καμπής μετά από μήνες σωματικής και ψυχικής πίεσης.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, παλεύω με τραυματισμούς, συνεχή πίεση και επίμονα προβλήματα ύπνου που με άφησαν να νιώθω εξαντλημένη και εύθραυστη. Με έφθειρε σιγά-σιγά περισσότερο απ’ όσο συνειδητοποιούσα τότε.

Επίσης, χρόνια μηνυμάτων γεμάτων μίσος και απειλών έχουν επηρεάσει το πώς νιώθω ασφαλής στον δικό μου χώρο. Όταν κάποιος χτύπησε την πόρτα μου αργά τη νύχτα χωρίς να ταυτοποιηθεί σωστά ή να ακολουθήσει τη διαδικασία. Αντέδρασα σαν άνθρωπος που ένιωθε τρομοκρατημένος. Εκείνη τη στιγμή, επρόκειτο για αίσθηση ασφάλειας, όχι για αποφυγή οτιδήποτε.

Οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι υπέφερα από Οξεία Αντίδραση Στρες (F43.0) και Γενικευμένη Διαταραχή Άγχους (F41.1). Εκείνη τη στιγμή, ο φόβος θόλωσε την κρίση μου και απλώς δεν μπορούσα να επεξεργαστώ ορθολογικά την κατάσταση. Μετά από όσα συνέβησαν στην Πέτρα (σ.σ. Κβίτοβα), δεν παίρνουμε ελαφρά τους αγνώστους στην πόρτα μας.

Προσπαθώ να βρω σιγά-σιγά τον δρόμο μου πίσω – τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Το τένις ήταν πάντα ο κόσμος μου, αλλά αυτή τη στιγμή εστιάζω επίσης στη θεραπεία και στο πώς να το ξεπεράσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δουλεύω ακόμα για να καθαρίσω το όνομά μου, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσω τον εαυτό μου. Ευχαριστώ τον φίλο μου, την οικογένειά μου και όλους όσοι έχουν σταθεί δίπλα μου. Σημαίνει περισσότερα απ’ όσα μπορώ να εξηγήσω. Προς το παρόν, παίρνω λίγο χρόνο για να αναπνεύσω και να συνέλθω».