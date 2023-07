Θρίαμβος για την Μαρκέτα Βοντρούσοβα. Η Τσέχα τενίστρια νίκησε με 2-0 σετ την Ονς Τζαμπέρ και κατέκτησε το Wimbledon φτάνοντας στον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της.

Ιστορικός τίτλος! Το πρώτο Grand Slam της καριέρας της κατέκτησε η Μαρκέτα Βοντρούσοβα. Η Τσέχα τενίστρια νίκησε την Ονς Τζαμπέρ στον τελικό του Wimbledon και σήκωσε τον πρώτο Major τρόπαιο στην καριέρα της.

Η 24χρονη Τσέχα παρουσιάστηκε με λιγότερο άγχος, κατάφερε να αποφύγει τα περιττά λάθη – σε αντίθεση με την Τυνησία τενίστρια, επιβλήθηκε με 6-4, 6-4 και έγινε η νέα πρωταθλήτρια του Wimbledon!

Με τη νίκη της η Βοντρούσοβα από το νο42 της WTA θα βρεθεί από την ερχόμενη Δευτέρα (17/07) στο νο10, για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Να αναφέρουμε ότι η Τυνήσια (νο6 στον κόσμο) στην δεύτερη συνεχόμενη παρουσία της στον καταληκτικό αγώνα του λονδρέζικου Major απέτυχε να πάρει το πρώτο της Grand Slam (πέρυσι είχε ηττηθεί από την Έλενα Ριμπάκινα), κάτι που κατάφερε η Βοντρούσοβα.

Marketa’s magical moment



Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies’ singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/AAHThI1ZYn