Μάρκο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ: «Δεν είμαι χαρούμενος, σε κάποιες στιγμές υπήρχε λίγος εγωισμός»

Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη χωρίς σκορ στην έδρα της Λέφσκι Σόφιας και άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς με τους Βούλγαρους για την πρόκριση στη League Phase του Champions League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην είναι χαρούμενος με το αποτέλεσμα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος της ισόπαλης αναμέτρησης της ΑΕΚ στη Σόφια, τόνισε ότι οι αποφάσεις των παικτών του δεν ήταν καλές, αναφέροντας ότι υπήρχε εγωισμός στην τελική προσπάθεια.

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Τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να πω ότι ήταν γεμάτο το γήπεδο, αλλά ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν στο καλύτερο επίπεδο, η μπάλα πηδούσε συνέχεια. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε, δεν είμαι χαρούμενος από το αποτέλεσμα. Ήμασταν εμείς πιο κοντά στη νίκη, αυτή είναι η αίσθησή μου.

Φυσικά στα πρώτα λεπτά, τους βοήθησε το γήπεδο, αλλά μετά είχαμε ευκαιρίες, το δοκάρι με τον Λούκα, ελέγχαμε το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος μετά τις αλλαγές. Οι αποφάσεις δεν ήταν καλές, σε κάποιες στιγμές υπήρχε λίγος εγωισμός, γι’ αυτό δεν κερδίσαμε. Είναι ο τρόπος που το βλέπω τώρα, αλλά κανονικά δεν κάνω τέτοια λάθη.

Πηγαίνουμε στο γήπεδο μας σε μία εβδομάδα, έχουμε φυσικά το ματς με τον Ηρακλή και θέλουμε να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα με έναν καλό τρόπο. Χάσαμε ένα γκολ, αυτή είναι η αίσθησή μου”.

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Για το αν οι αποφάσεις θα παίξουν ρόλο: «Παίξαμε απέναντι σε μία καλή ομάδα, με 40.000 οπαδούς, δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Λυπάμαι που δεν πετύχαμε ένα ή δύο γκολ. Το ματς στην Νέα Φιλαδέλφεια θα καθορίσει τα πάντα.

Στη τελευταία φάση ήμασταν καλοί, αλλά μόνο η τελευταία πάσα… απλά πασάρετε την μπάλα στον επόμενο παίκτη και ίσως να είναι σε καλύτερη θέση. Σε κάποιες στιγμές δεν είχαμε καλό τελείωμα. Δεν είμαι χαρούμενος, αλλά δεν παίξαμε καλά».