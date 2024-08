Μάρκους Τζόρνταν: Η κάμερα έπιασε τον γιο του Μάικλ Τζόρνταν να ρουφάει λευκή σκόνη στο Μονακό

Ο γιος του Μάικλ Τζόρνταν, Μάρκους, απασχολεί και πάλι τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά για τις “δραστηριότητες” στο Μονακό.

Ο 33χρονος Μάρκους Τζόρνταν απαθανατίστηκε από παραράτσι να ρουφάει λευκή ουσία σε σκόνη, όντας μαζί με τη νέα του σύντροφο, Άσλεϊ Στίβενσον, στο Μονακό.

Ο γιος του θρυλικού Μάικλ Τζόρνταν ρουφούσε τη σκόνη σε ένα τραπέζι γεμάτο φρούτα, χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό εργαλείο.

Δεν έγινε γίνει γνωστό τι ήταν αυτό που “σνίφαρε”, ωστόσο ο Μάρκους Τζόρνταν ήταν αρκετά χαμογελαστός.

Marcus Jordan, son of legendary NBA player Michael Jordan, was seen snorting a white powder during a poolside lunch in the south of France. The 33-year-old appeared focused as he did so, then smiled and chatted with friends. pic.twitter.com/iqMUBjxz4p