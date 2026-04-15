Μαροζάν – Τσιτσιπάς 2-1: Αποκλεισμός από τον πρώτο γύρο στο Μόναχο και νέα πτώση στην παγκόσμια κατάταξη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπορεί να βρει με τίποτα τον παλιό του καλό εαυτό, πηγαίνοντας από ήττα σε ήττα. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, αδυνατώντας να κερδίσει αντιπάλους στα μέτρα του, ακόμα και στην αγαπημένη του χωμάτινη επιφάνεια.

Μετά το Μόντε Κάρλο, η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά ολοκληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες και στο Μόναχο. Αυτή τη φορά, ο Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε από τον Μαροζάν στον πρώτο γύρο, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 σετ (3-6, 7-6, 6-4).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αγώνας έγινε σε δύο… δόσεις, μιας και διακόπηκε χθες το βράδυ, με τα σετ στο 1-1. Ο Ούγγρος τενίστας κατάφερε να κάνει μόλις ένα μπρέικ στο παιχνίδι κι αυτό ήταν αρκετό για να του χαρίσει τη νίκη, μιας και το έκανε στο φινάλε του τρίτου σετ.

Στον επόμενο γύρο, ο Μαροζάν θα αντιμετωπίσει τον Σαποβάλοφ, την ώρα που ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα συνεχίσει την προετοιμασία για το Roland Garros, έχοντας πολλά να βελτιώσει στο παιχνίδι του. Επόμενο τουρνουά για τον Στεφ θα είναι το 1000άρι της Μαδρίτης, που ξεκινάει την ερχόμενη Τρίτη.

O Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται στο Νο.67 της ATP έχοντας 805 βαθμούς. Θα χάσει βαθμούς από τον αποκλεισμό του από τον πρώτο γύρο στο Μόναχο και στις αρχές της άλλης εβδομάδας θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο στην παγκόσμια κατάταξη. Αυτή τη στιγμή είναι στο Νο.78 του live-ranking.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα τεράστιο μειονέκτημα για τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος στα επόμενα τουρνουά ενδεχομένως να κληθεί να παίξει με παίκτες του Top 20 από τον πρώτο κιόλας γύρο.