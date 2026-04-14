Μαροζάν – Τσιτσιπάς: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα του Έλληνα τενίστα στο Μόναχο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Φαμπιάν Μαροζάν στο χωμάτινο τουρνουά του Μονάχου (ATP 500) και έχει ως μοναδικό στόχο τη νίκη για να μην βρεθεί ακόμα πιο κάτω στην παγκόσμια κατάταξη.

Μετά τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο του Μόντε Κάρλο, ο Τσιτσιπάς κατρακύλησε στην 67η θέση της κατάταξης και θέλει το Μόναχο να είναι η αρχή μιας ανοδικής πορείας, αρχής γενομένης από το ματς με τον Μαροζάν.

Το παιχνίδι ανάμεσα στους δύο είναι προγραμματισμένο για σήμερα (14/04/26) στις 18:00, εφόσον κυλήσει ομαλά το πρόγραμμα και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sports 6.

Μία φορά έχει αντιμετωπίσει ξανά του Μαροζάν ο Τσιτσιπάς και τον έχει κερδίσει στα δύο σετ στο Σινσινάτι το 2025.