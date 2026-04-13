Στέφανος Τσιτσιπάς: Νέα μεγάλη πτώση στην παγκόσμια κατάταξη

Ο πρόωρος αποκλεισμός του στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο, έφερε τον Στέφανο Τσιτσιπά ακόμη πιο χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε κατά 19 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και βρίσκεται πλέον στο Νο67 του κόσμου, έχοντας απομακρυνθεί πλέον αρκετά από τις κορυφαίες θέσεις στο τουρ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα χρειαστεί έτσι μεγάλη προσπάθεια και σημαντικές νίκες κόντρα σε δύσκολους αντιπάλους, αν θέλει να επανέλθει στο top επίπεδο, στο οποίο ήταν για αρκετά χρόνια στο παρελθόν.