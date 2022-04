Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε (07/04, 22:00, LIVE από το Newsit.gr) τη Μαρσέιγ στα προημιτελικά του Europa Conference League, αλλά η άφιξη οπαδών στη Μασσαλία, οδήγησε και σε άγριες συμπλοκές.

Μολότοφ, ξύλο και μάχες σώμα με σώμα και με την αστυνομία, δημιούργησαν χάος στη γαλλική πόλη, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση των δύο ομάδων στο “Βελοντρόμ”.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, υπήρξε συνασπισμός οπαδών του ΠΑΟΚ και τη Παρτιζάν, απέναντι σε οπαδούς της Μαρσέιγ και της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να υπάρξει χάος σε όλη την πόλη, χωρίς πάντως προς το παρόν να υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή συλλήψεις.

Marseille and Aek on their way to hotel Paok/Partizan in Marseille pic.twitter.com/MFVNRJLdyg