Ο Μαρσέλο έρχεται τη Δευτέρα (04.09) στην Ελλάδα για να φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά λίγο καιρό πιο πριν είχε στηρίξει μια άλλη… ελληνική φανέλα, αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Μαρσέλο είναι μεγάλος θαυμαστής του Γιάννη Αντετοκούνμπο και μάλιστα είχε στηρίξει την παρουσία του “Greek freak” στο φετινό All Star Game του ΝΒΑ, προσπαθώντας να… επηρεάσει τους τότε συμπαίκτες του στην Ρεάλ Μαδρίτης και φυσικά τους ακόλουθους του στα social media.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μαρσέλο έδειξε την αγάπη του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού σε άλλη του δημισίευση είχε εμφανιστεί με φανέλα του “Greek freak” και τον Μιλγουόκι Μπακς, κάνοντας τα… μαγικά του με την μπάλα.

Με την ευχή η Εθνική μπάσκετ να πετύχει κάτι καλό στο Eurobasket 2022, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν ο Βραζιλιάνος θα κάνει κάποια ανάλογη κίνηση… αγάπης, βάζοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο επίκεντρο.

He’s always on target. Retweet and vote for my man @giannis_an34 to be an NBA All-Star. Vamos!



1 RT = 1 vote@bucks x #NBAAllStar pic.twitter.com/WXKuQCMCBA